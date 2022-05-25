Филиал PepsiCo в Краснодаре закроют, уволив почти всех сотрудников

В Краснодаре в сентябре планируют закрыть филиал компании PepsiCo. Об этом стало известно из официального уведомления холдинга, попавшего в распоряжение портала «Кубань 24».

Согласно письму, с сотрудниками расторгнут трудовые договоры и выплатят им компенсации по ТК РФ. В связи с этим 26 мая в отеле «Форум Плаза» состоится собрание для сотрудников направления продаж. По предварительным данным, там сообщат о закрытии филиала и увольнении 139 сотрудников.

Источник портала сказал, что большинство сотрудников не знает о том, что 26 мая им объявят о полной ликвидации компании без правопреемственности и полном расторжении договоров со всеми работниками. Источник считает, что после закрытия кто-то продолжит работать на своих должностях, но официально их трудоустроят в другие организации холдинга или к партнерам.

Также по его словам, правомерность ликвидации и сокращений проверит Объединенная первичная профсоюзная организация ООО «Пепсико Холдингс».

Журналист Юга.ру попыталась получить комментарий от филиала компании, но там ответили, что по всем вопросам необходимо обращаться в головной офис. Редакция направила запрос и позже опубликует официальный ответ.