«Ростелеком» предложил операторам связи чат-бот с искусственным интеллектом

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

«Ростелеком» предложил операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб техподдержки

Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, соцсетей, объединяя все каналы общения с клиентами в едином интерфейсе оператора. Разработчик сервиса — российская компания AutoFAQ.

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Искусственный интеллект чат-бота вдвое сокращает время на решение клиентского обращения и осуществление продаж. Он берет на себя всю типовую и рутинную работу оператора — ответы на вопросы, регистрацию заявок, отслеживание статуса, массовые оповещения. Кроме того, чат-бот можно использовать, чтобы помочь сотрудникам техподдержки ориентироваться во внутренних положениях, документах, процедурах, кадровой информации и других системах компании.

В случае, когда робот не может ответить на вопрос, он передает его оператору — это позволяет добиться максимального качества поддержки и предоставлять корректные ответы.

Как писали ранее Юга.ру, «Ростелеком» расширил возможности для компаний — клиентов услуги «Виртуальная АТС», теперь к сервису можно подключить номера любых операторов.

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