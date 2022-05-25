«Ростелеком» предложил операторам связи чат-бот с искусственным интеллектом

«Ростелеком» предложил операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб техподдержки

Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, соцсетей, объединяя все каналы общения с клиентами в едином интерфейсе оператора. Разработчик сервиса — российская компания AutoFAQ.

Искусственный интеллект чат-бота вдвое сокращает время на решение клиентского обращения и осуществление продаж. Он берет на себя всю типовую и рутинную работу оператора — ответы на вопросы, регистрацию заявок, отслеживание статуса, массовые оповещения. Кроме того, чат-бот можно использовать, чтобы помочь сотрудникам техподдержки ориентироваться во внутренних положениях, документах, процедурах, кадровой информации и других системах компании.

В случае, когда робот не может ответить на вопрос, он передает его оператору — это позволяет добиться максимального качества поддержки и предоставлять корректные ответы.