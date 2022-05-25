«Ростелеком» предложил операторам связи чат-бот с искусственным интеллектом
«Ростелеком» предложил операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб техподдержки
Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, соцсетей, объединяя все каналы общения с клиентами в едином интерфейсе оператора. Разработчик сервиса — российская компания AutoFAQ.
Читайте также:
Искусственный интеллект чат-бота вдвое сокращает время на решение клиентского обращения и осуществление продаж. Он берет на себя всю типовую и рутинную работу оператора — ответы на вопросы, регистрацию заявок, отслеживание статуса, массовые оповещения. Кроме того, чат-бот можно использовать, чтобы помочь сотрудникам техподдержки ориентироваться во внутренних положениях, документах, процедурах, кадровой информации и других системах компании.
В случае, когда робот не может ответить на вопрос, он передает его оператору — это позволяет добиться максимального качества поддержки и предоставлять корректные ответы.
Как писали ранее Юга.ру, «Ростелеком» расширил возможности для компаний — клиентов услуги «Виртуальная АТС», теперь к сервису можно подключить номера любых операторов.