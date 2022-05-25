Пользователи облачной телефонии «Ростелекома» смогут подключать номера любых операторов

«Ростелеком» расширил возможности для компаний — клиентов услуги «Виртуальная АТС», теперь к сервису можно подключить номера любых операторов

Пользователи облачной телефонии «Ростелекома» смогут расширить коммуникации со своими клиентами и сохранят важные контакты, используя привычные номера. Все полезные дополнительные функции виртуальной АТС, такие как запись разговоров, голосовая почта или аналитика речи, на ранее подключенных номерах будут доступны сразу после активации услуги. Обработку входящих звонков выполнит «Виртуальная АТС».

«Предприниматели хотят повышать надежность сервиса и качество обслуживания своих клиентов с помощью анализа разговоров или равномерного распределения звонков. Переход на многоканальную виртуальную АТС с привычным номером решает все возникающие трудности», — говорит директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.

«Виртуальная АТС» — одно из самых востребованных облачных решений «Ростелекома» для бизнеса любого масштаба. Воспользоваться ей могут компании, работающие более чем в 500 городах России. Номера нужных сотовых операторов уже можно подключить к облачной телефонии в любом из них. Подробная информация об услуге доступна на сайте компании.