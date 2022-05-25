Горные курорты Amirsoy и «Роза Хутор» договорились о сотрудничестве

Меморандум о сотрудничестве предполагает эффективное взаимодействие курортов для повышения их узнаваемости, популяризации горного туризма, активного отдыха, занятий спортом, здорового образа жизни. «Роза Хутор» и Amirsoy будут работать над увеличением турпотока между Узбекистаном и Россией и развитием дружеских связей между народами двух стран. Меморандум подписали гендиректор СП ООО «Amirsoy» Саид-Вали Саидходжаев и заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

Всесезонный горный курорт Amirsoy открылся в декабре 2019 года на территории площадью более 900 га на отрогах Чаткальского хребта западной части Тянь-Шаньских гор, всего в 65 километрах от Ташкента. Amirsoy Resort активно застраивается и расширяет инфраструктуру. Сегодня здесь работают 47 шале в альпийском стиле, SPA-комплекс, бассейны, четыре ресторана национальной и европейской кухни, трехуровневый веревочный городок, каток, детская площадка, многофункциональный центр обслуживания, два гондольных, кресельный и ленточный подъемники, прокат квадроциклов и снегоходов, пикник-зоны и медиа-центр, предоставляющий услуги фото и видео съемки.

Администрации узбекистанского и российского горных курортов реализуют совместные проекты в области туризма и культурно-оздоровительного отдыха, проведут конференции, семинары и другие мероприятия. При этом они будут оказывать друг другу информационную, образовательную, методическую и консультативную поддержку.

Важный пункт сотрудничества — обмен статистическими, справочными материалами и другими данными. Это поможет курортам лучше понять особенности горнолыжного, горного, спортивного туризма соседних стран — в перспективе это повысит узнаваемость курорта «Роза Хутор» среди любителей активного отдыха Узбекистана, а курорта Amirsoy — среди россиян. Представители курортов надеются, что, изучив предпочтения и запросы потенциальных туристов, они разработают стратегию по привлечению узбекистанцев, россиян и представителей других государств на курорты-партнеры.

«Мы надеемся, что наше сотрудничество с «Роза Хутор», лучшим горным курортом России, станет одним из этапов глобальной популяризации среди ее населения великого исторического наследия Узбекистана, известного во всём мире как «жемчужина Востока». Это откроет нашу страну совершенно с другой стороны — как направление для активного зимнего и горного отдыха. Узбекистан сегодня развивается быстрыми темпами по собственному пути, обладая независимым взглядом и уникальными особенностями восточного менталитета и гостеприимства.

Популяризации узбекистанского и российского курортов будет способствовать разработка и внедрение совместных скидочных программ, действие которых будет распространяться как на гостей Amirsoy, так и на тех, кто приедет отдохнуть на «Роза Хутор». Например, в рамках одной из таких акций туристы, приобретающие недельный ски-пасс на одном из курортов, получают право на бесплатный недельный ски-пасс на курорте-партнере при условии проживания в гостинице, расположенной на этом курорте или в одной из гостиниц, рекомендованных его администрацией», — рассказал гендиректор всесезонного горного курорта Amirsoy Саид-Вали Саидходжаев