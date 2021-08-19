Краснодарцы пожаловались на слив фекалий в Карасуны

Жители Краснодара рассказали, что управляющая компания сливает в водоем фекалии. Спросили в мэрии, что происходит

В паблике «Туподар — Краснодар» 17 августа опубликовали пост жителей ЖК «Пересвет-Карасунский» на улице Сормовской. В нем говорится, что с выходных управляющая компания из-за поломки насосов сливает фекалии из четырех домов в ливневку, откуда всё попадает в озеро Карасун.

Автор поста отметил, что жалобы и попытки уладить вопрос с компанией результатов не принес.

Накануне портал Юга.ру запросил комментарий в пресс-службе мэрии Краснодара по ситуации. 19 августа редакция получила ответ, что в ливневку стоки не откачивали.

По данным компании ООО «УК ЮРСК СЕРВИС», в субботу 14 августа на канализационной станции вышли из строя два насоса. Для решения проблемы привлекли илосостную машину, затем купили специальную помпу.

Стоки откачивали не в ливневку, а в колодец фекальной канализации, куда обычно откачивала канализационно-насосная станция. 18 августа на месте аварии побывали специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства и администрации Карасунского округа.

Сейчас сломанные насосы ремонтируют, а на случай подобных ситуаций заказали новые. Их привезут в течение трех недель.

В пятницу, 20 августа, соблюдение требований природоохранного законодательства на этой территории проверят также сотрудники минприроды Кубани.