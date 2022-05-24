Между Симферополем и Адлером начнет ходить пассажирский поезд

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 июня начнет курсировать пассажирский поезд Симферополь — Адлер

С 24 мая открылась продажа билетов на поезд Симферополь — Адлер. Курсировать по маршруту он начнет с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд №315/316 будет курсировать через день. Из Симферополя он будет отправляться в 16:50 и прибывать в Адлер на следующий день в 12:55. Из Адлера поезд будет уходить в 16:25 с прибытием в Симферополь на следующий день в 10:20. 

Максимальная составность поезда будет достигать 16 вагонов. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Керчь-Южная Новый Парк. В пресс-службе добавили, что большая часть пути приходится на ночное время, чтобы туристы не тратили на переезды световой день.

Отметим, в центральной и южной частях России аэропорты будут закрыты до 31 мая. Поэтому добраться до курортных городов можно только наземным транспортом. Юга.ру рассказали, как можно доехать до Анапы и Геленджика.

дорога на курорт Поезда

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