ФК «Краснодар» назначил главного тренера

24 мая стало известно, что официально главным тренером ФК «Краснодар» стал Александр Старожук. До этого он исполнял обязанности тренера, сообщили в пресс-службе команды.

Его помощниками стали старший тренер Александр Орехов, тренер Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и тренер по технике Артём Поправкин. Кроме того, назначили нового тренера вратарей Михаила Савченко. В клубе отметили, что он воспитал Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

«Состав наиболее широко представлен специалистами, которые начинали свою тренерскую карьеру в структуре «быков». Все ассистенты главного тренера являются представителями системы Академии ФК «Краснодар», — добавили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру писали, что в футбольный клуб со следующего сезона планируют вернуться три иностранных игрока. По данным СМИ, речь идет о защитниках Кайо, Кристиане Рамиресе и нападающем Джоне Кордобе.