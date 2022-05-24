ФК «Краснодар» назначил главного тренера

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Главным тренером ФК «Краснодар» официально стал Александр Старожук

24 мая стало известно, что официально главным тренером ФК «Краснодар» стал Александр Старожук. До этого он исполнял обязанности тренера, сообщили в пресс-службе команды.

Его помощниками стали старший тренер Александр Орехов, тренер Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и тренер по технике Артём Поправкин. Кроме того, назначили нового тренера вратарей Михаила Савченко. В клубе отметили, что он воспитал Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

«Состав наиболее широко представлен специалистами, которые начинали свою тренерскую карьеру в структуре «быков». Все ассистенты главного тренера являются представителями системы Академии ФК «Краснодар», — добавили в пресс-службе.

Ранее Юга.ру писали, что в футбольный клуб со следующего сезона планируют вернуться три иностранных игрока. По данным СМИ, речь идет о защитниках Кайо, Кристиане Рамиресе и нападающем Джоне Кордобе.

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