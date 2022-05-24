В Краснодаре после ночного дождя затопило несколько улиц

С утра 24 мая в Краснодаре откачивают воду с затопленных улиц

Вечером 23 мая в Краснодаре прошел дождь. Небольшие осадки были всю ночь, а на утро в городе затопило улицы Тенистую и Бульвар Строителей. В пресс-службе мэрии рассказали, что там работают три водооткачивающих машины.

Также чиновники добавили, что от горожан не поступали сообщения о затоплениях. В городе продолжает дежурить техника, к работе готовы 20 специальных автомобилей. За ситуацией следят в Центре мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

Жителей города в экстренных ситуациях просят обращаться по номеру 112 или 214-33-36.

Напомним, по прогнозу синоптиков, дождь на территории Краснодарского края будет идти до конца суток 24 мая.