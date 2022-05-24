В Краснодарском крае пройдут дожди с грозами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 24 мая

В Краснодаре 24 мая по данным сервиса «Яндекс.Погода» ожидается 16 °С. Во второй половине дня и вечером пройдет дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

По краю синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Местами в южной половине края пройдут ливни с грозами. Воздух днем прогреется до 14-19 °С. 

На Черноморском побережье облачно, преимущественно без осадков. Дожди ожидаются в Сочи, Новороссийске и Геленджике. Температура воздуха днем составит 15-20 °С. 

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