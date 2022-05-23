Глава Росприроднадзора заявила, что возможной причиной гибели дельфинов могли стать рыболовные сети

Светлана Радионова сказала, что Росприроднадзор следит за ситуацией с гибелью дельфинов на Черном море

Напомним, в мае сотрудники Центра спасения дельфинов сообщили о высокой смертности дельфинов. По данным крымского центра изучения, спасения и реабилитации млекопитающих «Безмятежное море», с апреля по середину мая погибло 282 особи. Такое произошло впервые за четыре года.

Директор Центра Татьяна Белей считает, что причинами этого могли стать вирусная инфекция или сети рыбаков. К такому выводу пришли из-за повреждений на тушках дельфинов. Чтобы не портить и распутывать сети, рыбаки отрубают млекопитающим хвосты или плавники.

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова написала в телеграме, что рядом с Геленджиком брали пробы воды. Анализы показали, что концентрация загрязняющих веществ не превышает норму. Она отметила, что большая часть погибших дельфинов относится к виду азовок.

«В период миграции они подходят близко к берегу и получают травмы от попадания в рыболовные сети, что также может быть причиной гибели. При этом на наш запрос в Институт проблем экологии и эволюции им. Северцова ответили, что популяциям азовок, белобочек и афалин в настоящее время ничего не угрожает», — добавила Радионова.

Также она сказала, что ведомство следит за ситуацией и будет фиксировать новые случаи.