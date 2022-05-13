Около 200 дельфинов погибли в Краснодарском крае за полтора месяца

Директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей считает, что причинами высокой смертности среди млекопитающих стали инфекции и рыболовные сети

Сотрудники Центра спасения дельфинов отметили высокую смертность среди дельфинов на Черноморском побережье. Это происходит впервые за четыре года. «С апреля в акватории Черного моря, в том числе и в Сочи, наблюдается очень высокая смертность китообразных. Такого еще не было за четыре года ведения нами статистики выбросов. Основная причина гибели дельфинов в этом сезоне в таком количестве, по нашему мнению, это эпизоотия [эпидемия среди животных], возможно вирусная инфекция», — сказала Белей.

Дельфины, по ее словам, могут гибнуть в том числе из-за рыбаков, в чьи сети они периодически попадают. Такой вывод в центре сделалали из-за повреждений на тушках дельфинов: отрубленные хвосты (чтобы не портить и не распутывать сети, рыбаки отрубают хвосты или плавники). В краевой прокуратуре журналистам РИА «Новости» рассказали, что после очередной смерти дельфина в Туапсинском районе организована проверка.

Татьяна Белей рассказала журналисту Юга.ру, что с апреля по середину мая в 2022 году на Черноморском побережье найдено около 200 погибших дельфинов. В прошлом году за этот же период — 85. «Мы видим, что основной причиной гибели дельфинов является инфекция. Это видно по показателям, результатам анализов, в том числе крови. Причину появления этой инфекции предстоит выяснить. Для этого нужно более расширенное исследование», — сказала Татьяна Белей.