Неделя в Краснодарском крае начнется с гроз и дождей

В Краснодарском крае из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение по пожароопасности

В ночь на 23 мая в Краснодаре температура опустится до 10°…12° C. В рабочий понедельник потеплеет до 20° C. Горожан ждут кратковременные дожди и западный ветер 5-10 м/с (ночью порывистый до 12 м/с).

По прогнозам краснодарского гидрометцентра 23 мая в крае ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Скорость западного ветра составит до 10 м/с, скорость порывов в некоторых районах — до 18 м/с. Температура воздуха ночью 7…12° C, днем 16…21° C. В горах ночью 2…7° C, днем 10…15° C.

На Черноморском побережье тоже пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, днем 15…20°.