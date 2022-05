Неделя в Краснодарском крае начнется с гроз и дождей

По прогнозам краснодарского гидрометцентра 23 мая в крае ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Скорость западного ветра составит до 10 м/с, скорость порывов в некоторых районах — до 18 м/с. Температура воздуха ночью 7…12° C, днем 16…21° C. В горах ночью 2…7° C, днем 10…15° C.

В ночь на 23 мая в Краснодаре температура опустится до 10°…12° C. В рабочий понедельник потеплеет до 20° C. Горожан ждут кратковременные дожди и западный ветер 5-10 м/с (ночью порывистый до 12 м/с).

24 мая в регионе продолжатся дожди с грозами, 25 числа существенных осадков не будет. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 12-14 м/с.

По ночам температура удержится на уровне 7…12° C. Днем 24 мая потеплеет до 14…19° C, 25 мая до 17…22° C. В горах ночью будет 2…7° C, днем 10…15° C. На Черноморском побережье ветер 6-11 м/с северо-восточный с переходом днем 25 мая на юго-западный. Порывы достигнут 14 м/с.

Также до 24 мая в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, сообщает МЧС.