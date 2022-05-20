Юга.ру показывают Николаевский бульвар с высоты и изнутри

Краснодарский край

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  • Николаевский бульвар в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Николаевский бульвар в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Нашу журналисты со всех сторон проинспектировали начавшееся строительство парка в краснодарском микрорайоне Гидростроителей

262 миллиона рублей — это один из крупнейших контрактов, когда-либо подписанных краснодарской мэрией. Эти деньги получит ООО «Векстрой-Юг» за то, что к 15 ноября текущего года благоустроит первую очередь Николаевского бульвара — километровую полосу дикой природы, очерченную улицами Автолюбителей, Невкипелого, Артезианской и Валерия Гассия (микрорайон Гидростроителей). 

Здесь обещают построить велодорожку, батутный парк, амфитеатр и многое другое. И при этом максимально сохранить ландшафт территории и естественным образом выросшие деревья.

Правда, с последним пунктом обещаний уже случилась накладка: 16 мая жители Гидростроя пожаловались, что рабочие вырубили множество деревьев вокруг вышки сотовой связи (это северная оконечность Николаевского бульвара). В частности, граждан встревожила вырубка хвойных деревьев, которые не были указаны в выданном мэрией порубочном листе.

Наши корреспонденты отправились в Николаевский сквер и отсняли его со всех сторон, в том числе с высоты птичьего полета.

  • Северная оконечность Николаевского бульвара — пересечение с улицей Невкипелого © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Северная оконечность Николаевского бульвара — пересечение с улицей Невкипелого © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Николаевский бульвар © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Николаевский бульвар © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Набережная Гидростроя © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Набережная Гидростроя © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • Набережная Гидростроя © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Набережная Гидростроя © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Еще больше фотографий, видео полетов над бульваром и новой набережной (да! над гидростроевской набережной!), а также детальные подробности парковой стройки и разбор ситуации с вырубленными соснами вы можете прочитать в нашем свежем репортаже.

Благоустройство Вид сверху Краснодар Парки

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Юга.ру показывают Николаевский бульвар с высоты и изнутри
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