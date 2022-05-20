Юга.ру показывают Николаевский бульвар с высоты и изнутри

Нашу журналисты со всех сторон проинспектировали начавшееся строительство парка в краснодарском микрорайоне Гидростроителей

262 миллиона рублей — это один из крупнейших контрактов, когда-либо подписанных краснодарской мэрией. Эти деньги получит ООО «Векстрой-Юг» за то, что к 15 ноября текущего года благоустроит первую очередь Николаевского бульвара — километровую полосу дикой природы, очерченную улицами Автолюбителей, Невкипелого, Артезианской и Валерия Гассия (микрорайон Гидростроителей).

Здесь обещают построить велодорожку, батутный парк, амфитеатр и многое другое. И при этом максимально сохранить ландшафт территории и естественным образом выросшие деревья.

Правда, с последним пунктом обещаний уже случилась накладка: 16 мая жители Гидростроя пожаловались, что рабочие вырубили множество деревьев вокруг вышки сотовой связи (это северная оконечность Николаевского бульвара). В частности, граждан встревожила вырубка хвойных деревьев, которые не были указаны в выданном мэрией порубочном листе.

Наши корреспонденты отправились в Николаевский сквер и отсняли его со всех сторон, в том числе с высоты птичьего полета.