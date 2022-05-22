Заведующую детсада на Кубани осудили за мошенничество. Внимание к преступлению привлек ейский депутат

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Заведующая детсада в Ейском районе девять лет получала зарплату вместо знакомой и отбирала премии у сотрудников

Ейский районный суд рассмотрел уголовное дело заведующей детсадом. Об этом 20 мая сообщили объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и Следственный комитет Кубани. 

Из приговора следует, что гражданка А. А. Кандаурова 1952 года рождения в должности заведующей детского сада № 20 незаконно приняла на работу воспитательницей свою знакомую. Согласно документам, женщина получала зарплату и премии, но фактически обязанности воспитателя не выполняла. На самом деле деньги забирала себе Кандаурова. С 2012 по 2021 год заведующая присвоила себе 900 тыс. рублей. Кандаурову признали виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Также Ейский районный суд рассмотрел обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 с. 285 УК РФ). С января 2018 по март 2021 года подсудимая требовала у подчиненных, чтобы они передавали ей часть премий, зарплат и стимулирующих выплат. Сотрудникам она говорила, что премии были завышен и избыточно начислены. Опасаясь необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности, работники детсада соглашались отдать деньги. В результате за три года заведующая получила более 260 тыс. рублей.

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Суд приговорил Кандаурову к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. С гражданки взыскали 968 тыс. 986 рублей в пользу муниципального образования — как компенсацию ущерба. Чтобы отсудить оставшуюся часть суммы через гражданский иск, Ейский районный суд арестовал имущество Кандауровой. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Как писали Юга.ру, весной 2021 года ейский депутат Александр Батуринец обнародовал расследование коррупционных схем в детсадах. Власти Ейска заявили, что жалоб на коррупцию в детсадах не было. Однако Следственный комитет отреагировал на публикации Батуринца возбужденными уголовными делами против заведующих детсадов № 6, 20, 24.

Деньги Дети Детские сады Ейский район Коррупция Мошенничество Суд

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