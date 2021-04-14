В Ейске заведующая детсадом забирала премии у воспитателей, против нее возбудили дело. Это уже третий случай за две недели

Краснодарский край

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14 апреля СК Кубани сообщил о возбуждении уголовного дела против заведующей детсадом № 20 в Ейском районе

Напомним, в начале марта депутат Ейского районного совета Александр Батуринец провел расследование о коррупции в отрасли образования. Он выяснил, что заведующие детскими садами № 6, 24 и 20 отнимали премии подчиненных якобы на нужды учреждений и забирали зарплаты «мертвых душ».

31 марта СК Кубани возбудил уголовное дело против заведующей детсадом № 24. На следующий день, 1 апреля, завели еще одно дело — против заведующей детсадом № 6. Женщин заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и отъеме премий у воспитателей. 

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14 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что Ейский межрайонный следственный отдел возбудил третье уголовное дело — против 68-летней заведующей детского сада № 20 в поселке Степном. Женщина также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 1 января 2018 года заведующая детсада потребовала от 12 подчиненных систематически отдавать ей часть премий, объяснив это тем, что их размер завышен. Опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности и других возможных последствий, сотрудники детсада согласились.

В итоге, с января 2018-го по март 2021-го заведующая получила более 273 тыс. рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Дети Детские сады Ейский район Коррупция Следственный комитет

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