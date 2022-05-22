В станице Медведковской четыре автомобиля сбились в необычный конгломерат

Краснодарский край

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  • ДТП вощле станицы Медведовская 21 мая 2022 года © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Краснодар», t.me/chp_krd
    ДТП вощле станицы Медведовская 21 мая 2022 года © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Краснодар», t.me/chp_krd

ДТП с весьма странным итогом произошло 21 мая возле станицы Медведковской на Кубани

ДТП с весьма необычным итогом произошло 21 мая возле станицы Медведковской на Кубани

Весьма небанальное дорожное происшествие было зафиксировано 21 мая около 17:00 на трассе Р268 возле станицы Медведовской. Между собой столкнулось сразу четыре автомобиля — три легковых и один автобус.

Необычно, что все четыре транспортных средства, столкнувшись бортами, образовали единую шеренгу, практически полностью перекрывшую две полосы движения.

Это не первое необычное ДТП на Кубани из случившихся 21 мая. Ранее в эту субботу машина свалилась с обрыва на панорамной площадке вверху знаменитой анапской лестницы «800 ступеней».

Дороги Происшествия

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