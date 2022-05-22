В станице Медведковской четыре автомобиля сбились в необычный конгломерат

ДТП с весьма странным итогом произошло 21 мая возле станицы Медведковской на Кубани

Весьма небанальное дорожное происшествие было зафиксировано 21 мая около 17:00 на трассе Р268 возле станицы Медведовской. Между собой столкнулось сразу четыре автомобиля — три легковых и один автобус.

ДТП с весьма необычным итогом произошло 21 мая возле станицы Медведковской на Кубани

Необычно, что все четыре транспортных средства, столкнувшись бортами, образовали единую шеренгу, практически полностью перекрывшую две полосы движения.

Это не первое необычное ДТП на Кубани из случившихся 21 мая. Ранее в эту субботу машина свалилась с обрыва на панорамной площадке вверху знаменитой анапской лестницы «800 ступеней».