В Краснодаре пройдет «День дружбы» — с шахматами, музыкой и обменом одеждой

Краснодарский край

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  • КЦСИ «Типография» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    КЦСИ «Типография» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 мая в Краснодаре состоится «День дружбы» — мероприятие, совмещающее концерт, шахматный турнир и ярмарку-обмен вещами

В Краснодарском центре современного искусства «Типография»* в ближайшее воскресенье состоится одно из последних массовых мероприятий перед грядущим выездом из арендуемого ныне здания (Зиповская, 5/33).

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Мероприятие получило название «День дружбы». Начнется оно в 14:00 с «традиционного свопа» — ярмарки, где все желающие могут обменяться одеждой, украшениями и небольшими вещами.

На 15:00 запланирован старт шахматного турнира. В 16:00 начнется музыкальный джем на акустических инструментах. Желающие могут свободно принять участие как в турнире, так и в джеме. А с 18 до 21 часа публику ждут выступления краснодарских диджеев.

Вход на «День дружбы» бесплатный.

А любителям искусства мы напомним, что до 29 мая в «Галерее Ларина» проходит выставка стрит-артиста Саши Масло.

* — АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесен в реестр НКО-иноагентов 6 мая 2022 года.

КЦ «Типография» Музыка Развлечения

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