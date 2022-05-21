В Краснодарском центре современного искусства «Типография»* в ближайшее воскресенье состоится одно из последних массовых мероприятий перед грядущим выездом из арендуемого ныне здания (Зиповская, 5/33).

Мероприятие получило название «День дружбы». Начнется оно в 14:00 с «традиционного свопа» — ярмарки, где все желающие могут обменяться одеждой, украшениями и небольшими вещами.

На 15:00 запланирован старт шахматного турнира. В 16:00 начнется музыкальный джем на акустических инструментах. Желающие могут свободно принять участие как в турнире, так и в джеме. А с 18 до 21 часа публику ждут выступления краснодарских диджеев.

Вход на «День дружбы» бесплатный.

А любителям искусства мы напомним, что до 29 мая в «Галерее Ларина» проходит выставка стрит-артиста Саши Масло.

* — АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» внесен в реестр НКО-иноагентов 6 мая 2022 года.