В Краснодаре откроется выставка граффити-художника Саши Maslo
20 мая краснодарская «Галерея Ларина» откроет выставку Александра «Маслач» Сингура
Последние годы граффити-художник Сингур больше занимался коммерческим искусством — оформлением интерьеров и экстерьеров, нежели рисованием на улицах. Часть работ можно увидеть здесь. «Галерея Ларина» представляет зрителю еще одну сторону художника — работы не на стенах, а на холстах.
Выставочный проект называется «Outro» — в музыке так называют заключительный трек альбома. Но «Outro» Сингура не окончательный финал или подведение итогов. Он видит в выставке «скорее промежуточную остановку, попытку окинуть взглядом сделанное, зафиксироваться в настоящем и наметить перспективы».
«Предстоящая выставка — логическое продолжение начатого много лет назад, а именно: чеканка своего уникального стиля, продолжение игры с формами, цветовыми комбинациями, техническими приемами. И самое главное — попытка понять, с чем работать сейчас и куда идти дальше, что мимолетно, а что может “забрать” тебя на долгие годы», — рассказал художник.
«Outro» погружает андеграундную граффити-культуру в галерейное пространство. Одной из ключевых тем выставки стал орнамент. Сингур обращается к этническим мотивам разных культур (например, к африканским маскам) и интерпретирует их с точки зрения новых художественных средств. Экспозиция покажет и более традиционные для граффити-культуры работы — шрифтовые композиции и сюжетные истории, где архетипичные образы зазвучат в авторском исполнении.
На открытии (20 мая в 18:00) холсты «Маслача» можно будет увидеть в музыкальном сопровождении — для гостей сыграют краснодарские диджеи Be Kompromissed и Grin.
Выставка будет доступна ежедневно до 29 мая с 12 до 18 часов.