В Краснодаре откроется выставка граффити-художника Саши Maslo

Последние годы граффити-художник Сингур больше занимался коммерческим искусством — оформлением интерьеров и экстерьеров, нежели рисованием на улицах. Часть работ можно увидеть здесь. «Галерея Ларина» представляет зрителю еще одну сторону художника — работы не на стенах, а на холстах.

Выставочный проект называется «Outro» — в музыке так называют заключительный трек альбома. Но «Outro» Сингура не окончательный финал или подведение итогов. Он видит в выставке «скорее промежуточную остановку, попытку окинуть взглядом сделанное, зафиксироваться в настоящем и наметить перспективы».

«Предстоящая выставка — логическое продолжение начатого много лет назад, а именно: чеканка своего уникального стиля, продолжение игры с формами, цветовыми комбинациями, техническими приемами. И самое главное — попытка понять, с чем работать сейчас и куда идти дальше, что мимолетно, а что может “забрать” тебя на долгие годы», — рассказал художник.