Белорусские ученые признали кубанскую «Хреновину» опасной для здоровья

Краснодарский край

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  • © Фото Free To Use Sounds, unsplash.com
    © Фото Free To Use Sounds, unsplash.com

Производимый в Приморско-Ахтарске овощной соус «Хреновина» снят с продажи в связи с повышенным содержанием искусственных пищевых добавок

Овощной соус «Хреновина» кубанского производителя «Стоев» внесен в реестр опасной продукции и изъят из реализации. Как сообщает «КоммерсантЪ», это произошло в результате того, что специалисты Белорусского государственного института стандартизации и сертификации нашли в «Хреновине» переизбыток химических пищевых добавок.

Согласно отчету белорусских ученых, в продукте почти вдвое (в 1,86 раза) превышено содержание сорбиновой (Е200) и бензойной (Е210) кислот.

После того, как выяснилось, что «Хреновина» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, ее ввоз, обращение и реализация попали под запрет. Соответствующие документы были подписаны 21 марта.

ООО «Стоев-Кубанский продукт» зарегистрировано в Приморско-Ахтарске. Производит предприятие томатную пасту, джемы, соусы, кетчупы, горчицу, уксусы, консервацию и выпускает их под брендами «Стоев», «Сеньор Помидор», «Кубанская осень», «Кормилица», «Любимая дача», «Золотой глобус», «Золотая осень», «Дачные традиции», а также под собственной торговой маркой сети «Магнит».

Тем временем в Краснодаре с 4 июня начнет работу первая круглосуточная фермерская ярмарка.

Здоровье Продукты питания

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