В Краснодаре откроют круглосуточную ярмарку

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Круглосуточная ярмарка заработает в Краснодаре с 4 июня

В Краснодаре с 4 июня по улице Крылатая, 3В (напротив ТЦ Oz Mall) заработает новая ярмарка. Она рассчитана на 1 тыс. сельхозпроизводителей и занимает площадь в 60 тыс. кв. метров. Торговая площадка будет называться «Ярмарка вкуса» и работать круглосуточно.

Для хранения товаров на ярмарке установили холодильные и среднетемпературные помещения, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для ночной работы там есть система освещения. Также там планируют установить оборудование для переработки, фасовки и мойки продукции.

Кроме того, в пресс-службе администрации края рассказали, что позже запустят интернет-магазин ярмарки.

Краснодар Сельское хозяйство Торговля

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