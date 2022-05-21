В Краснодаре на два дня перекрыли улицу Кондратенко

В связи с ремонтом теплосетей улицу Кондратенко частично закроют для проезда до утра 23 мая

Одна из улиц в центре Краснодара на этих выходных будет закрыта для проезда, сообщает пресс-служба городской администрации. Перекрыта улица Кондратенко будет не полностью, а частично — на протяжении полутора кварталов от дома №15 о Войскового собора.

Связано это с тем, что на закрытом участке будут вестись профилактические работы на теплосетях (подрядчиком выступает ООО «Кубаньречфлот-сервис»). Восстановить движение в полном объеме обещают к 07:00 понедельника, 23 мая.

Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты с учётом временных ограничений.

Напомним, что ранее на этой неделе на неопределенное время был перекрыт мост, связывающий станицу Федоровскую с Северским районом.