«ЕвроХим» признали лучшей российской компанией по реализации нацпроектов в категории «Крупный бизнес»

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заняла первое место в категории «Крупный бизнес» в рэнкинге, оценивающем вклад бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в реализацию нацпроектов

Первенство «ЕвроХима» в национальном рэнкинге обусловлено количеством и разнообразием реализуемых соцпрограмм.

В 2021 году компания «ЕвроХим» активно реализовывала корпоративную программу #20ДобрыхДелЕвроХим по поддержке социальных и экологических проектов. В Белореченске компания провела более 30 мероприятий по защите и улучшению окружающей среды, поддержке многодетных и малоимущих семей, помощи животным. За 2021 год специалисты и волонтеры «ЕвроХим-БМУ» высадили более 100 деревьев в Белореченске.

В 2022 году компания стремительно развивает ESG-стратегию и, помимо реализации экологических проектов, вносит существенный вклад в воспитание будущего поколения инженеров. Так, в Белореченском районе стартовал набор учащихся в ЕвроХим-классы, где старшеклассники получат образование с естественно-математическим уклоном и ранней профориентацией. Школьники изучат профильные предметы в оборудованных современных лабораториях — после они смогут поступить в колледж или вуз на востребованные в «ЕвроХиме» специальности.

Финалистами первого в России рэнкинга, оценивающего вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов и достижение национальных целей, стали более 70 компаний. 7 финалистов — госкорпорации и госкомпании, 24 — крупный бизнес, 5 — средний бизнес, 8 — малый бизнес, 27 — НКО. Всем им присвоен статус «Партнер национальных проектов».