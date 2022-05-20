В России снова откроются магазины Reserved и Cropp

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Владелец магазинов Reserved и Cropp продал их китайскому консорциуму. Магазины обещают открыть уже в эти выходные

Напомним, в конце марта польская компания LPP Group заявила, что уходит с российского рынка. Она владеет магазинами Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. В конце апреля компания сообщила, что продаст бизнес в России.

19 мая «Интерфакс» сообщил, что LPP продал бизнес китайскому консорциуму. Кто именно купил магазины — неизвестно. В московском офисе компании сообщили, что первые магазины откроются уже в эти выходные.

Но по договору нельзя использовать товарные знаки и бренды, которыми владеет LPP. При этом покупатель будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению LPP.

Из соцсетей известно, что магазины Reserved и Cropp откроются под торговыми марками RE и CR. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 6 мая заработал строительный гипермаркет OBI. Но использование этого бренда временное и в скором времени магазины изменят название. 

Торговля ТРЦ «Галерея Краснодар»

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