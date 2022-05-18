Город, море и горы: фотограф рассказал о лучших природных смотровых площадках под Новороссийском

Фотограф Максим Бессалый рассказал откуда лучше всего смотреть на Новороссийск. И даже оставил точные координаты мест

В окрестностях Новороссийска много живописных мест, но мало кто знает, откуда можно увидеть город с высоты и сделать красивые фото. Фотограф Максим Бессалый рассказал о лучших высотах Маркотхского хребта и показал откуда весь Новороссийск видно, как на ладони. Высота рядом с ЛЭП возле перевала Маркотх

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

Она располагается примерно в двух километрах вверх по склону от улицы Пограничной. Это лучшая точка для наблюдений и фотосъемки района морвокзала и набережной. Координаты: 44.757876, 37.803351.

Горы Лысая и Семигорка

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

Подниматься лучше от улицы Кирова до седловины и далее налево будет гора Лысая, а направо — Семигорка. Координаты: гора Лысая — 44.763658, 37.784463, Семигорка — 44.759354, 37.793367.

Высота 529 около Неберджаевского перевала

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

По словам фотографа, именно там самые интересные ракурсы для телеобъективов — на одну ось выстраиваются морвокзал, мыс Любви и Суджукская коса. Координаты: 44.777718, 37.758582.

«Семь ветров» или Андреевский перевал

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

© Фото Максима Бессалого, t.me/eyemaxi

Максим Бессалый называет эту локацию непоколебимой классикой. Координаты начала пешего подъема: 44.716475, 37.846331; смотровая: 44.725509, 37.866884.