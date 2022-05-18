Город, море и горы: фотограф рассказал о лучших природных смотровых площадках под Новороссийском
Фотограф Максим Бессалый рассказал откуда лучше всего смотреть на Новороссийск. И даже оставил точные координаты мест
В окрестностях Новороссийска много живописных мест, но мало кто знает, откуда можно увидеть город с высоты и сделать красивые фото. Фотограф Максим Бессалый рассказал о лучших высотах Маркотхского хребта и показал откуда весь Новороссийск видно, как на ладони.
Высота рядом с ЛЭП возле перевала Маркотх
Она располагается примерно в двух километрах вверх по склону от улицы Пограничной. Это лучшая точка для наблюдений и фотосъемки района морвокзала и набережной. Координаты: 44.757876, 37.803351.
Горы Лысая и Семигорка
Подниматься лучше от улицы Кирова до седловины и далее налево будет гора Лысая, а направо — Семигорка. Координаты: гора Лысая — 44.763658, 37.784463, Семигорка — 44.759354, 37.793367.
Высота 529 около Неберджаевского перевала
По словам фотографа, именно там самые интересные ракурсы для телеобъективов — на одну ось выстраиваются морвокзал, мыс Любви и Суджукская коса. Координаты: 44.777718, 37.758582.
«Семь ветров» или Андреевский перевал
Максим Бессалый называет эту локацию непоколебимой классикой. Координаты начала пешего подъема: 44.716475, 37.846331; смотровая: 44.725509, 37.866884.
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