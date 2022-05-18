На Кубани появится новый туристический маршрут от Тамани до Сочи

Новый туристический маршрут в Краснодарском крае назовут «Большая Кубанская тропа». Его первый участок запустят уже в этом году

Новый туристический маршрут «Большая Кубанская тропа» охватит природные, исторические и культурные памятники от Тамани до Сочи. Также в маршрут войдут объекты «Золотого кольца Боспорского царства», рассказали в пресс-службе администрации края.

В этом году планируют запустить первый участок от Тамани до Геленджика протяженностью 70 км. Сейчас специалисты Русского географического общества проверяют часть от хутора Горного в пригороде Новороссийска до батареи Зубкова под Кабардинкой. В маршрут войдут кемпинги, турбазы, приюты, гостевые дома и объекты общественного питания.

Также в пресс-службе отметили, что в 2022 году обновили ряд туристических маршрутов на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, а также Северского и Абинского районов.

Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» вместе Сочинским национальным парком разработал и оборудовал 13 пеших маршрутов разной степени сложности. Общая протяженность пеших троп на курорте в этом году составит 110 км.