В Ейске полицейские в 2021 году пожаловались президенту на коррупцию начальства, но уголовное дело не возбудили. Вот почему

Год назад полицейские из Ейска обвинили руководство в коррупции и пожаловались в администрацию президента. С тех пор информации о судьбе этого дела не было

Ранее Юга.ру писали, что в апреле 2021 года в телеграм-канале «Подслушано в Ейске» (сейчас этот канал удален или переименован) опубликовали письмо от сотрудников Ейского отдела МВД. Оно было адресовано начальнику Главного управления собственной безопасности МВД РФ, начальнику ОРЧ (СБ) ГУ МВД по краю. Копию письма направили в администрацию президента. Тогда Юга.ру законспектировали письмо. Вот что в нем говорилось:

«Назначение на очередные должности и присвоение очередных званий происходит за денежные вознаграждения для Н. Г. Миненко [начальник ОМВД по Ейскому району] и его заместителя по кадрам В. А. Сусь. На неоднократные жалобы в ГУ МВД по краю не реагируют. На планерных совещаниях Миненко говорит, что у него в МВД «нужные связи», и ему все равно на жалобы».

Также в письме сообщалось, что начальник отдела якобы получает деньги за «крышевание» различных заведений (с указанием адресов конкретных магазинов, интернет-казино и кафе). Тогда журналисты сайта направили запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю и получили ответ, что в ведомстве началась внутренняя проверка.

Спустя год Юга.ру написали еще один запрос в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, чтобы узнать о результатах расследования. Отметим, в ведомстве ответили не на все вопросы. Также там почему-то назвали сообщение о коррупции анонимным, хотя фамилии полицейских, которые написали жалобу, указывались в письме. «В ответ на запрос сообщаю, что по результатам проверки интересующего Вас анонимного обращения изложенные в нем сведения не подтвердились. В связи с чем, основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют», — говорится в официальном ответе.