В Геленджике на винодельне Château de Talu пройдет закрытие гастрономического фестиваля

Три повара — Сергей Куприянов из Château de Talu, Олег Карачев из «Маринада» и Дмитрий Свиридов из Rony Oyster — в шесть рук создадут блюда из шести подач: свежие морепродукты, мясные и рыбные закуски, горячее и десерты. Сопровождать гастрономические сеты будут вина Château de Talu. Стоимость ужина в честь завершения фестиваля составляет 3 тыс. 900 рублей.

Напомним, фестиваль Gelendzhik Gastro Festival открылся 29 апреля. Шеф-повара из 12 ресторанов создали специальное дегустационное меню на основе локальных продуктов — рыбы, мяса, овощей, фруктов и ягод. Для гостей три блюда были доступны по фиксированной стоимости — 790 или 1 тыс. 290 рублей. Кроме того, можно было заказать винные сеты из премиальной коллекции Château de Talu по специальной цене 622 рубля.

Цель Gelendzhik Gastro Festival — создать новую точку на гастрономической карте России для жителей и гостей Краснодарского края.