В Геленджике пройдет гастрономический фестиваль. В нем участвуют 12 ресторанов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Чванова
    © Фото Дмитрия Чванова

В Геленджике с 29 апреля по 19 мая впервые пройдет фестиваль Gelendzhik Gastro Festival

Шеф-повара 12 ресторанов города представят авторский взгляд на местные деликатесы и разработают специальные дегустационные сеты на основе локальных продуктов — рыбы, мяса, овощей, фруктов и ягод. В каждый войдут три блюда — закуска, горячее и десерт. Для гостей они доступны по фиксированной стоимости — 790 или 1 тыс. 290 рублей. Кроме того, будут доступны винные сеты из премиальной коллекции Château de Talu по специальной цене 622 рубля.

В число участников вошли рестораны «Джимми Чу», Château de Talu, «Причал 93», Rony Oyster, «Мясо и вино», Portofino, «Лагуна», La Bottega, «Зож и Провокация», «Маринад» и «Мистраль».

Партнером проекта стала сеть супермаркетов «Табрис», чтобы любой желающий мог устроить фестиваль в домашних условиях. В отделе кулинарии будут доступны блюда, подготовленные исключительно для фестиваля. Они отмечены специальными ценниками.

Цель Gelendzhik Gastro Festival— создать новую точку на гастрономической карте России для жителей Краснодарского края и ценителей южной кухни со всей страны. Подробную информацию и фестивальное меню каждого заведения-участника можно найти на сайте ggfest.ru.

  • © Фото Дмитрия Чванова
    © Фото Дмитрия Чванова
Геленджик Еда

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