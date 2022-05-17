Во второй половине лета в РФ снова запустят программу туристического кешбэка

Напомним, туристический кэшбэк — программа, по которой можно вернуть до 20% от стоимости поездки по стране. Также в России есть детский кешбэк, по которому можно вернуть такой же процент только от путевки в лагерь.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что следующий этап туристического кешбэка стартует 1 октября, а продажи туров по нему начнутся во второй половине лета.

Догузова добавила, что за два года регионы получат по программе около 200 млрд рублей прямого и косвенного мультипликативного эффекта. Также она отметила, что внутренний турпоток летом 2022 года составит примерно 30-31 млн человек. Планируется, что около 8 млн из них поедут в Краснодарский край и Крым.

За прошлый год программой кешбэка в России воспользовались 50,6 тыс. человек, в 2022 году — 50 тыс, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». А в 2020 году Краснодарский край стал лидером в первом этапе программы и заработал 43 млн рублей.

Как писали Юга.ру, турагенты предлагают исключить из этой программы Сочи. Сейчас там большой наплыв туристов, а другие города побережья остаются без отдыхающих. С этим связано и повышение цен в отелях Сочи. Зато по прогнозам эксперта, в Анапе и Крыму цены будут снижаться.