В Краснодаре до конца года хотят закончить проект реконструкции водоотводящей системы

До конца 2022 года в Краснодаре хотят спроектировать водоотводящую систему, которая позволит избежать затоплений после дождей

На главной городской планерке 16 мая сообщили, что в Краснодаре до конца года планируют спроектировать реконструкцию водоотводящей системы по балке реки Осечки. По словам мэра города Андрея Алексеенко, система позволит избежать затоплений в Прикубанском округе, в том числе Музыкальном микрорайоне.

Протяженность обновленного ливневого коллектора составит 8 км. Там построят канализационную насосную станцию и очистные сооружения. Сбрасывать ливневые воды будут в реку Осечку.

Кроме того, госэкспертизу проходит проект ливневки в районе улицы Западный Обход. Планируется, что заключение дадут в третьем квартале 2022 года.

Летом 2021 года Юга.ру писали, что ливневки Краснодара не справляются с объемами воды. После дождей топило улицы Черкасскую, Айвазовского, Автомобильную и другие. В том же году планировали построить 28 новых ливневок и потратить на это 9 млрд рублей.