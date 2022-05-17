В Краснодаре до конца года хотят закончить проект реконструкции водоотводящей системы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До конца 2022 года в Краснодаре хотят спроектировать водоотводящую систему, которая позволит избежать затоплений после дождей

На главной городской планерке 16 мая сообщили, что в Краснодаре до конца года планируют спроектировать реконструкцию водоотводящей системы по балке реки Осечки. По словам мэра города Андрея Алексеенко, система позволит избежать затоплений в Прикубанском округе, в том числе Музыкальном микрорайоне.

Протяженность обновленного ливневого коллектора составит 8 км. Там построят канализационную насосную станцию и очистные сооружения. Сбрасывать ливневые воды будут в реку Осечку. 

Кроме того, госэкспертизу проходит проект ливневки в районе улицы Западный Обход. Планируется, что заключение дадут в третьем квартале 2022 года.

Летом 2021 года Юга.ру писали, что ливневки Краснодара не справляются с объемами воды. После дождей топило улицы Черкасскую, Айвазовского, Автомобильную и другие. В том же году планировали построить 28 новых ливневок и потратить на это 9 млрд рублей.

Краснодар Строительство

Новости

В Краснодарском крае увеличилось количество вредных выбросов в атмосферу
В Краснодаре до конца года хотят закончить проект реконструкции водоотводящей системы
На дорогах Краснодара обновили разметку
На Кубани 17 мая испортится погода
Юга.ру полетали над Фёдоровским гидроузлом после второй за месяц аварии на объекте
В краснодарском транспорте после жалоб горожан проверят кондиционеры

Лента новостей

Реклама на сайте