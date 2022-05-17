В Белореченске стартовала неделя экскурсий для школьников от «ЕвроХим-БМУ»
Партнерский Краснодарский край
16 мая на территории минерально-химической компании «ЕвроХим-БМУ» для белореченских школьников 7–10 классов прошла первая профориентационная экскурсия в рамках набора в ЕвроХим-классы
На экскурсии от «ЕвроХим-БМУ» школьники посетили основные цеха компании:
- сернокислотный;
- по производству экстракционной фосфорной кислоты;
- по изготовлению сложных и водорастворимых минеральных удобрений.
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«ЕвроХим-БМУ» проводит такие экскурсии, чтобы познакомить школьников и студентов с работой предприятия и сформировать интерес молодежи к инженерным профессиям и специальностям, востребованным на промышленном производстве.
Как писали ранее Юга.ру, В Белореченске начался набор учеников 8-11 классов в профильные классы, созданные «ЕвроХимом» на базе СОШ № 68 им. А.И. Макаренко на 2022–2023 учебный год.