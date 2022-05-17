В Белореченске стартовала неделя экскурсий для школьников от «ЕвроХим-БМУ»

16 мая на территории минерально-химической компании «ЕвроХим-БМУ» для белореченских школьников 7–10 классов прошла первая профориентационная экскурсия в рамках набора в ЕвроХим-классы

На экскурсии от «ЕвроХим-БМУ» школьники посетили основные цеха компании: сернокислотный;

по производству экстракционной фосфорной кислоты;

по изготовлению сложных и водорастворимых минеральных удобрений.

«ЕвроХим-БМУ» проводит такие экскурсии, чтобы познакомить школьников и студентов с работой предприятия и сформировать интерес молодежи к инженерным профессиям и специальностям, востребованным на промышленном производстве.