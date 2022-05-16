Пляжу Новороссийска присвоили высшую категорию. Жители пожаловались на слив канализации, а чиновники сказали, что не все так однозначно

Депутат городской думы Новороссийска Илья Канакиди написал в своем закрытом аккаунте в Instagram*, что четырем пляжам города присвоили высшую категорию качества (пляжи Дюрсо, Русское море, Абрау-бич и Центральный). На это обратили внимание журналисты «КП-Кубань». Местные жители в комментариях стали писать, что на Центральном пляже в море сливается канализация, что не достойно высшей категории.

В пресс-службе администрации Новороссийска журналисту Юга.ру рассказали, что в одном месте (Центрального пляжа) действительно есть сброс, но не канализации.

«Там не канализация, а ливневые воды (ливневка). При залповых дождях у нас это происходит обычно. Канализации там нет. В следующем году планируется начать строительство трубы глубоководного выпуска, чтобы решить эту проблему», — сказали в мэрии.

В администрации уточнили, что качество воды на пляже контролирует Роспотребнадзор, сотрудники которого берут воду на анализ в течение всего сезона. Закрытия пляжа никогда не было.