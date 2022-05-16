Пляжу Новороссийска присвоили высшую категорию. Жители пожаловались на слив канализации, а чиновники сказали, что не все так однозначно
Мэрия Новороссийска объяснила сточную трубу на пляже высшей категории
Депутат городской думы Новороссийска Илья Канакиди написал в своем закрытом аккаунте в Instagram*, что четырем пляжам города присвоили высшую категорию качества (пляжи Дюрсо, Русское море, Абрау-бич и Центральный). На это обратили внимание журналисты «КП-Кубань». Местные жители в комментариях стали писать, что на Центральном пляже в море сливается канализация, что не достойно высшей категории.
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В пресс-службе администрации Новороссийска журналисту Юга.ру рассказали, что в одном месте (Центрального пляжа) действительно есть сброс, но не канализации.
«Там не канализация, а ливневые воды (ливневка). При залповых дождях у нас это происходит обычно. Канализации там нет. В следующем году планируется начать строительство трубы глубоководного выпуска, чтобы решить эту проблему», — сказали в мэрии.
В администрации уточнили, что качество воды на пляже контролирует Роспотребнадзор, сотрудники которого берут воду на анализ в течение всего сезона. Закрытия пляжа никогда не было.
Также там поправили, что первую категорию присвоили трем пляжам, — «Коса», городской пляж (Центральный), Широкая балка. Категория присваивается только исходя из развитости инфраструктуры пляжа, а не чистоты воды.
Напомним, в 2016 году в Новороссийске закрыли пляж рядом с канализационными сооружениями. Тогда прокуратура нашла нарушения при эксплуатации пляжа в районе кинотеатра «Нептун».
*21.03.22 Тверской суд Москвы признал соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, и ее саму экстремистскими организациями, запрещенными в РФ.