В Краснодаре в 2022 году собираются заменить 55 лифтов. Рассказываем, где

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 мая чиновники сообщили, что в Краснодарском крае в 2022 году заменят 159 лифтов. Основные работы пройдут в Краснодаре

Пресс-служба администрации Краснодарского края рассказала о планах заменить в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике почти 160 лифтов.

В фонде капитального ремонта Краснодарского края Юга.ру рассказали, что в Краснодаре до конца года планируют заменить 55 лифтов в следующих домах:

  • Уральская, 170;
  • 40-летия Победы, 63;
  • Ипподромная, 49;
  • Дмитрия Благоева,50;
  • КИМ, 1;
  • Сормовская, 197;
  • Зиповская, 12;
  • Рашпилевская, 180;
  • Одесская, 8;
  • Тюляева, 25;
  • Рождественская Набережная, 23, 33;
  • проспект Чекистов, 34, 10.

В марте 2022 года бывший мэр Краснодара и нынешний депутат Госдумы Евгений Первышов писал в своем телеграм-канале, что в думе создали рабочую группу по лифтовому хозяйству, так как замена лифтов, так как замена лифтов по программе капремонта «давала сбои».

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«В 2021 году из контрольных мероприятий был исключен государственный надзор за соблюдением технических регламентов по безопасности лифтов. В результате по всей стране их не могли оперативно запустить в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта», — писал Первышов.

В итоге было решено, что разрешение на запуск лифтов после замены, ремонта или модернизации выдает Ростехнадзор. Это, по словам Первышова, поможет вводить в эксплуатацию лифты после ремонта «без лишнего времени ожидания со стороны жильцов».

Капремонт Краснодар Чиновники

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