В Краснодаре в 2022 году собираются заменить 55 лифтов. Рассказываем, где

13 мая чиновники сообщили, что в Краснодарском крае в 2022 году заменят 159 лифтов. Основные работы пройдут в Краснодаре

Пресс-служба администрации Краснодарского края рассказала о планах заменить в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике почти 160 лифтов. В фонде капитального ремонта Краснодарского края Юга.ру рассказали, что в Краснодаре до конца года планируют заменить 55 лифтов в следующих домах:

Уральская, 170;

40-летия Победы, 63;

Ипподромная, 49;

Дмитрия Благоева,50;

КИМ, 1;

Сормовская, 197;

Зиповская, 12;

Рашпилевская, 180;

Одесская, 8;

Тюляева, 25;

Рождественская Набережная, 23, 33;

проспект Чекистов, 34, 10.

В марте 2022 года бывший мэр Краснодара и нынешний депутат Госдумы Евгений Первышов писал в своем телеграм-канале, что в думе создали рабочую группу по лифтовому хозяйству, так как замена лифтов, так как замена лифтов по программе капремонта «давала сбои».

«В 2021 году из контрольных мероприятий был исключен государственный надзор за соблюдением технических регламентов по безопасности лифтов. В результате по всей стране их не могли оперативно запустить в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта», — писал Первышов.