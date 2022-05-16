В Краснодаре в 2022 году собираются заменить 55 лифтов. Рассказываем, где
13 мая чиновники сообщили, что в Краснодарском крае в 2022 году заменят 159 лифтов. Основные работы пройдут в Краснодаре
Пресс-служба администрации Краснодарского края рассказала о планах заменить в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Анапе, Туапсе и Геленджике почти 160 лифтов.
В фонде капитального ремонта Краснодарского края Юга.ру рассказали, что в Краснодаре до конца года планируют заменить 55 лифтов в следующих домах:
- Уральская, 170;
- 40-летия Победы, 63;
- Ипподромная, 49;
- Дмитрия Благоева,50;
- КИМ, 1;
- Сормовская, 197;
- Зиповская, 12;
- Рашпилевская, 180;
- Одесская, 8;
- Тюляева, 25;
- Рождественская Набережная, 23, 33;
- проспект Чекистов, 34, 10.
В марте 2022 года бывший мэр Краснодара и нынешний депутат Госдумы Евгений Первышов писал в своем телеграм-канале, что в думе создали рабочую группу по лифтовому хозяйству, так как замена лифтов, так как замена лифтов по программе капремонта «давала сбои».
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«В 2021 году из контрольных мероприятий был исключен государственный надзор за соблюдением технических регламентов по безопасности лифтов. В результате по всей стране их не могли оперативно запустить в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта», — писал Первышов.
В итоге было решено, что разрешение на запуск лифтов после замены, ремонта или модернизации выдает Ростехнадзор. Это, по словам Первышова, поможет вводить в эксплуатацию лифты после ремонта «без лишнего времени ожидания со стороны жильцов».