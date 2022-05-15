В Анапе проходит открытие курортного сезона

Краснодарский край

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  • Анапа © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Анапа © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Анапе с 13 по 22 мая проходят мероприятия для взрослых и детей, посвященные открытию курортного сезона

Главные локации — Театральная площадь, лаунж-зона на городском пляже и центральный парк. Гостей и жителей города ждут открытые занятия йогой и фитнесом, турниры по пляжному футболу и армреслингу, дегустации, концерты и спектакли, интеллектуальные викторины, кинопоказы, лекции и мастер-классы и другие активности.

На эногастрономической ярмарке «А.Море вина» на центральной аллее главного городского парка свою продукцию представят лучшие винодельни и гаражисты юга России ― всего больше 25 марок. В рамках деловой программы представители туристического сектора и анапской мэрии обсудят новые реалии внутреннего туризма и будущее винодельческой отрасли.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, между Анапой и городами ЮФО летом пустят дополнительные автобусы. 

А в Сочи День города будут праздновать три дня — с 26 по 29 мая.

Анапа Черное море

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