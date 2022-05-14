День города Сочи будут праздновать три дня

Пресс-служба курорта сообщила, что в День города в Сочи на Площади Флага и улице Навагинской пройдет национальное шествие, которое завершится «Хороводом Дружбы» и концертом.

На набережный у пляжа «Маяк» пройдет молодежный конкурс талантов «Открытый микрофон». На площади Искусств с 27 по 29 мая в вечернее время запланировано световое мэппинг-шоу.

«Выступления артистов и знаменитых творческих коллективов запланированы на всех концертных площадках города. В среднем сезонный календарь концертных залов уже загружен на 65%, а в некоторых уже на 100%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что с 2010 по 2019 год День города Сочи отмечали в ноябре. В 2020 году в Сочи выбрали новую дату празднования Дня города — 26 мая. В этот день в 1925 году города получил статус курорта общегосударственного значения. В том же году из-за пандемии праздник прошел в виртуальном формате.