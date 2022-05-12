В Адыгее построят «умную» спортплощадку за 26 млн рублей

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, где появится первая в республике «умная» спортплощадка

Первую в республике интеллектуальную спортплощадку возведут в Майкопе рядом с гимназией №22. На эти цели выделили 26 млн рублей. Завершить строительство планируют к началу нового учебного года.

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Как сообщил председатель спорткомитета Адыгеи по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, на спортплощадке обустроят футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуну, пространство для уличных тренажеров и оборудования для взрослого и детского воркаута.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Новая площадка будет общедоступной со свободной зоной Wi-Fi. Возле спортивных снарядов нанесут QR-коды — просканировав их, посетитель сможет посмотреть видеоинструкцию, построить индивидуальную программу тренировки и проследить за правильностью выполнения упражнений.

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Глава Адыгеи поручил продумать грамотное размещение компонентов «умной» площадки, при её строительстве максимально сохранить зеленые насаждения, а также рассмотреть вопрос создания в этом году еще одной «умной» площадки в ауле Блечепсин Кошехабльского района, тоже на пришкольной территории.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что развитие массового спорта — одна из национальных целей, обозначенных президентом РФ. В республике стремятся построить спортивные объекты в каждом населенном пункте. Сегодня в Адыгее 982 спортивных сооружения, 590 из них находятся в сельской местности.

Как писали ранее Юга.ру, летом в Адыгее отдохнут более 6,8 тыс. детей.

Благоустройство Мурат Кумпилов Строительство

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