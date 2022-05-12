Накануне Дня Победы «Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

Накануне 9 мая «Ростелеком» установил в местах массового скопления людей в Ростове-на-Дону систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

«Ростелеком» установил 13 видеокамер на площади Карла Маркса и 26 — на Театральной площади. Для управления видеонаблюдением оборудование полиции подключили к цифровой платформе АПК «Безопасный город».

«По просьбе правоохранительных структур мы буквально за ночь накануне девятого мая развернули систему видеонаблюдения. Это первый совместный с ОВД проект, в котором используется биометрическая видеоаналитика, и он показал свою эффективность. «Ростелеком» уже обеспечивал безопасность жителей и гостей города с помощью системы видеонаблюдения во время матчей Чемпионата мира по футболу в нашем городе. Сегодня перед всеми нами стоят новые вызовы, и современные цифровые технологии призваны обеспечить повышенный уровень безопасности в Ростовской области, как приграничном регионе», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в местах массового скопления людей видеоаналитические детекторы с помощью искусственного интеллекта выявляли лиц с нетипичным поведением, а также находящихся в розыске. Для принятия оперативных мер информация моментально поступала к сотрудникам полиции, дежурившим на площадях.

«В связи с повышенным режимом безопасности, которому в этом году мы уделили особенное внимание, было принято решение дополнительно развернуть систему умного видеонаблюдения, чтобы усилить защиту горожан не только с помощью сотрудников полиции, но и современных цифровых систем, исключающих в своей работе влияние человеческого фактора и тем самым в разы повышающих точность и оперативность работы правоохранительных органов», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.