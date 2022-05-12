Накануне Дня Победы «Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону систему видеонаблюдения с распознаванием лиц
Накануне 9 мая «Ростелеком» установил в местах массового скопления людей в Ростове-на-Дону систему видеонаблюдения с распознаванием лиц
«Ростелеком» установил 13 видеокамер на площади Карла Маркса и 26 — на Театральной площади. Для управления видеонаблюдением оборудование полиции подключили к цифровой платформе АПК «Безопасный город».
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«По просьбе правоохранительных структур мы буквально за ночь накануне девятого мая развернули систему видеонаблюдения. Это первый совместный с ОВД проект, в котором используется биометрическая видеоаналитика, и он показал свою эффективность. «Ростелеком» уже обеспечивал безопасность жителей и гостей города с помощью системы видеонаблюдения во время матчей Чемпионата мира по футболу в нашем городе. Сегодня перед всеми нами стоят новые вызовы, и современные цифровые технологии призваны обеспечить повышенный уровень безопасности в Ростовской области, как приграничном регионе», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
Во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в местах массового скопления людей видеоаналитические детекторы с помощью искусственного интеллекта выявляли лиц с нетипичным поведением, а также находящихся в розыске. Для принятия оперативных мер информация моментально поступала к сотрудникам полиции, дежурившим на площадях.
«В связи с повышенным режимом безопасности, которому в этом году мы уделили особенное внимание, было принято решение дополнительно развернуть систему умного видеонаблюдения, чтобы усилить защиту горожан не только с помощью сотрудников полиции, но и современных цифровых систем, исключающих в своей работе влияние человеческого фактора и тем самым в разы повышающих точность и оперативность работы правоохранительных органов», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Сегодня на всей территории Ростовской области работает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», созданный «Ростелекомом». В него входят более 40 различных цифровых решений — программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб и т.д. Система видеонаблюдения развернута на базе интеллектуальной платформы «Нетрис» (дочерняя компания «Ростелекома»), одного из ведущих разработчиков ПО для организации видеонаблюдения на российском рынке.