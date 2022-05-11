После пожара на турецком судне под Темрюком нашли тело

10 мая в Азовском море загорелся сухогруз, который перевозил зерно. При пожаре погиб один человек

Ранее Юга.ру писали, что 10 мая около порта в Темрюке загорелось турецкое судно, стоявшее на рейде. Экипаж судна состоит из граждан Турции, Азербайджана и Индии (13 человек), россиян на борту не было.

Позже выяснилось, что сухогруз Aqua перевозил зерно. После возгорания на помощь экипажу пришли российские буксиры. Вечером 10 мая пожар удалось потушить. По предварительным данным, погиб один человек. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи, сообщает РИА «Новости».