После пожара на турецком судне под Темрюком нашли тело

Краснодарский край

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  • Темрюкский порт © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Темрюкский порт © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 мая в Азовском море загорелся сухогруз, который перевозил зерно. При пожаре погиб один человек

Ранее Юга.ру писали, что 10 мая около порта в Темрюке загорелось турецкое судно, стоявшее на рейде. Экипаж судна состоит из граждан Турции, Азербайджана и Индии (13 человек), россиян на борту не было.

Позже выяснилось, что сухогруз Aqua перевозил зерно. После возгорания на помощь экипажу пришли российские буксиры. Вечером 10 мая пожар удалось потушить. По предварительным данным, погиб один человек. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи, сообщает РИА «Новости».

Само судно принадлежит турецкой компании. Сухогруз следует под флагом Республики Вануату — небольшого островного государства в Тихом океане, сообщает «Российская Газета».

Ранее Юга.ру писали, что в сентябре 2021 года в порту Темрюка произошел разлив нефти из судна. Еще один такой случай был в июле.

Азовское море Пожары Судоходство Темрюкский район Турция

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