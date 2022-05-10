В море около Темрюка загорелось судно

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «Темрюк Инфо 18+» . Очевидец опубликовал кадры дымящегося корабля и спросил, что происходит с судном.

В пресс-службе Росморречфлота подтвердили ТАСС информацию о возгорании. В ведомстве пояснили, что это турецкий корабль, стоящий на рейде Темрюка. По словам пресс-службы, за помощью экипаж не обратился и сказал, что справится самостоятельно.

Также там сообщили, что возгорание произошло в надстройке. На борту находятся граждане Турции и Индии. Утечка загрязняющих веществ в море не наблюдается.

Как писали Юга.ру, в январе в сочинском порту загорелась частная яхта. Ее потушили до приезда пожарных.