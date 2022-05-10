В море около Темрюка загорелось судно
Около порта Темрюк 10 мая начался пожар на турецком судне
Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «Темрюк Инфо 18+». Очевидец опубликовал кадры дымящегося корабля и спросил, что происходит с судном.
В пресс-службе Росморречфлота подтвердили ТАСС информацию о возгорании. В ведомстве пояснили, что это турецкий корабль, стоящий на рейде Темрюка. По словам пресс-службы, за помощью экипаж не обратился и сказал, что справится самостоятельно.
Также там сообщили, что возгорание произошло в надстройке. На борту находятся граждане Турции и Индии. Утечка загрязняющих веществ в море не наблюдается.
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