В море около Темрюка загорелось судно

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Около порта Темрюк 10 мая начался пожар на турецком судне

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «Темрюк Инфо 18+». Очевидец опубликовал кадры дымящегося корабля и спросил, что происходит с судном.

В пресс-службе Росморречфлота подтвердили ТАСС информацию о возгорании. В ведомстве пояснили, что это турецкий корабль, стоящий на рейде Темрюка. По словам пресс-службы, за помощью экипаж не обратился и сказал, что справится самостоятельно.

Также там сообщили, что возгорание произошло в надстройке. На борту находятся граждане Турции и Индии. Утечка загрязняющих веществ в море не наблюдается.

Как писали Юга.ру, в январе в сочинском порту загорелась частная яхта. Ее потушили до приезда пожарных.

Пожары Порты Темрюкский район

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В море около Темрюка загорелось судно
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