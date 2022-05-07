В Краснодаре 9 мая изменят маршруты троллейбусов и автобусов

7 мая власти Краснодара сообщили, что на время праздничных мероприятий 9 мая в городе изменят маршруты общественного транспорта. При этом маршруты трамваев не изменятся

По данным администрации Краснодара, маршруты изменятся у тех автобусов и троллейбусов, которые идут из центра города. Маршруты трамваев не изменятся, они будут курсировать по обычной схеме движения.

Кроме того, 9 мая до 16:00 пассажиров не будут высаживать на трамвайной остановке на перекрестке Красной и Горького, на остановке ТРЦ «Галерея» на улице Северной и на остановке «ЦКР» на Октябрьской.

Посмотреть список изменений маршрутов можно здесь.