В Краснодаре 9 мая изменят маршруты троллейбусов и автобусов

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

7 мая власти Краснодара сообщили, что на время праздничных мероприятий 9 мая в городе изменят маршруты общественного транспорта. При этом маршруты трамваев не изменятся

По данным администрации Краснодара, маршруты изменятся у тех автобусов и троллейбусов, которые идут из центра города. Маршруты трамваев не изменятся, они будут курсировать по обычной схеме движения.

Кроме того, 9 мая до 16:00 пассажиров не будут высаживать на трамвайной остановке на перекрестке Красной и Горького, на остановке ТРЦ «Галерея» на улице Северной и на остановке «ЦКР» на Октябрьской.

Посмотреть список изменений маршрутов можно здесь.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 9 Мая пройдет акция «Бессмертный полк». Колонну участников начнут формировать на участке улицы Красной от Мира до Пашковской в 10:30. Само шествие пройдет по улице Красной до Площади Памяти Героев к Вечному Огню на улице Северной.

Краснодар Общественный транспорт

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В Краснодаре 9 мая изменят маршруты троллейбусов и автобусов
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