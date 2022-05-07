Краснодарский водоканал продлил сроки отключения воды в городе из-за погоды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С вечера 6 мая в Краснодаре выключили воду на 16 часов. Восстановить водоснабжение планировали 7 мая в 14:00, но не вышло

Ранее Юга.ру писали, что отключение воды вечером 6 мая связано с переключением на новый участок трубопровода на перекрестке улиц Калинина и Академика Трубилина, в рамках работы по замене участка самого крупного канализационного коллектора. Планировалось, что воду дадут 7 мая в 14:00.

7 мая в 14:05 стало известно, что городской водоканал сдвинул сроки включения водоснабжения. Пресс-служба мэрии города сообщила, что воду горожанам планируют дать 7 мая, но уже до 15:30.

«По информации «Росводоканал Краснодар», отклонение от графика связано с выпадением накануне обильных осадков. У специалистов возникла необходимость дополнительной откачки воды в границах проведения работ», — говорится в сообщении мэрии.

Информация об изменении графика появилась после того, как предыдущие сроки вышли.

Водоснабжение Краснодар

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Краснодарский водоканал продлил сроки отключения воды в городе из-за погоды
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