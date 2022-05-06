Краснодарцев просят запастись питьевой водой

В Краснодаре вечером 6 мая отключат воду. Включат ее только на следующий день

В Краснодаре заканчивают работы по замене участка самого крупного канализационного коллектора. Переключение на новый участок трубопровода произведут на пересечении улиц Калинина и Академика Трубилина.

Из-за этого в 22:00 6 мая во всем городе отключат водоснабжение. Включить его обещают в 14:00 7 мая. В зону отключения попадут жители многоэтажных домов, социально значимые объекты и ресурсоснабжающие организации, рассказали в пресс-службе мэрии.

Директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов рассказал, что коллектор ежедневно отводит сточные воды свыше 70% абонентов Краснодара. Поэтому полностью остановить его невозможно. Для его переключения необходимо понижение уровня воды в камерах. После завершения переключения водоснабжение восстановят.

Отключение не затронет:

ККБ № 1 по улице 1-го Мая, 167;

ГБУЗ БСМП, по улице им. 40-летия Победы;

Городскую клиническую больницу (Зиповская) по улице Зиповской, 4/1;

ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер № 1», улице им. Димитрова, 146;

Детскую инфекционную больницу по улице Красных Партизан, 6/5;

Родильный дом перинатальный центр, по улице им. Захарова, 63.

В следующие учреждения привезут бутилированную воду:

Городская инфекционная больница, по улице им. Седина, 204/2;

ГБУЗ психиатрическая больница № 1, по улице Красная, 1;

ГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» им. проф. В. К. Красовитова, по улице им. Кирова, 9;

Детская краевая клиническая больница, по улице Площадь Победы, 1;

Детская городская клиническая больница, по улице им. Лукьяненко, 97;

Роддом № 1, по улице Гимназическая, 58;

ГБУЗ Родильный дом, по улице Комсомольская, 44.

В поселках Индустриальном, Лазурном, Дивном, Водники и Дружелюбном воду отключать не будут. Также в Юбилейном микрорайоне включат воду с 6:00 до 7:00 7 мая, а затем снова отключат до 14:00.