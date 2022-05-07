Власти Краснодара пообещали большой праздничный концерт и салют на 9 Мая. В прошлом году официального салюта не было

Краснодарский край

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  • © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

На сайте администрации Краснодара появился специальный раздел, где можно узнать о мероприятиях ко Дню Победы в городе. Еще чиновники обещают салют

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе 9 Мая пройдет большой праздничный концерт и салют. Также запланированы тематические программы и выступления творческих коллективов города, спортивные мероприятия, экскурсии и мастер-классы, театрализованные представления и выставки.Полную афишу мероприятий ко Дню Победы можно посмотреть здесь. Завершится программа 10 мая.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 9 Мая пройдет акция «Бессмертный полк». Колонну участников начнут формировать на участке улицы Красной от Мира до Пашковской в 10:30. Само шествие пройдет по улице Красной до Площади Памяти Героев к Вечному Огню на улице Северной.

Напомним, в 2021 году власти Краснодара решили отказаться от салюта в честь 9 Мая из-за ограничений, связанных с режимом повышенной готовности. 1 мая 2022 года этот режим отменили.

День Победы Краснодар

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