На Кубани сотрудник Росгвардии насмерть сбил подростка

В селе Новоукраинском Гулькевичского района 5 мая на улице Первомайской около 20:30 произошло ДТП. Как рассказали журналистке Юга.ру в ГУ МВД по Краснодарскому краю, 31-летний сотрудник Росгвардии ехал на автомобиле Hyundai Accent и сбил 14-летнего подростка, который шел по обочине.

Ребенок умер на месте ДТП. У водителя взяли анализ на состояние алкогольного опьянения. По факту случившегося в полиции начали проверку.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудника уволили. Он понесет наказание. В момент ДТП мужчина не был при исполнении служебных обязанностей и управлял личным автомобилем.

Как писали Юга.ру, в марте в Павловском районе инспектор ДПС сбил 56-летнюю женщину, отвез ее на соседнюю улицу и оставил на обочине. В 2021 году сотрудник ППС сбил на зебре 16-летнюю девушку и получил шесть лет колонии.