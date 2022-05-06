На Кубани сотрудник Росгвардии насмерть сбил подростка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В селе Новоукраинском 5 мая росгвардеец насмерть сбил 14-летнего подростка

В селе Новоукраинском Гулькевичского района 5 мая на улице Первомайской около 20:30 произошло ДТП. Как рассказали журналистке Юга.ру в ГУ МВД по Краснодарскому краю, 31-летний сотрудник Росгвардии ехал на автомобиле Hyundai Accent и сбил 14-летнего подростка, который шел по обочине.

Ребенок умер на месте ДТП. У водителя взяли анализ на состояние алкогольного опьянения. По факту случившегося в полиции начали проверку.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудника уволили. Он понесет наказание. В момент ДТП мужчина не был при исполнении служебных обязанностей и управлял личным автомобилем. 

Как писали Юга.ру, в марте в Павловском районе инспектор ДПС сбил 56-летнюю женщину, отвез ее на соседнюю улицу и оставил на обочине. В 2021 году сотрудник ППС сбил на зебре 16-летнюю девушку и получил шесть лет колонии.

Гулькевичский район Дети ДТП Росгвардия смерть

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