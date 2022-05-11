Комплекс Ро-Ро Туапсинского морского торгового порта обработал тестовую партию экспортного груза

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Зыкова
    © Фото Михаила Зыкова

В Туапсинском морском торговом порту через терминал Ро-Ро начали отгружать товары на экспорт

Ро-Ро терминал — судно для перевозки грузов на колёсной базе — ввели в эксплуатацию в Туапсинском морском торговом порту более 10 лет назад. Он осуществлял перевалку только импортных грузов, преимущественно плодоовощной продукции из Турции.

С учетом изменяющейся логистики доставки экспортно-импортных товаров комплекс стали использовать и для обратной загрузки судов экспортными товарами. Потенциальные грузы на экспорт — пакетированная мука, бутилированное подсолнечное масло и любые пищевые грузы на поддонах и в биг-бегах.

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Первую тестовую партию объемом 60 тонн загрузили в порожние полуприцепы и разместили на борту судна типа Ро-Ро. Оно ушло в рейс 28 апреля 2022 года в турецкий порт Самсун. Очередной паром с экспортной продукцией отгрузили уже в начале мая.

Как писали ранее Юга.ру, в 2021 году морской торговый порт в Туапсе увеличил грузооборот до 8,7 млн тонн.

Международное сотрудничество Порты Торговля Туапсинский район Черное море Экономика Экспорт

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