Комплекс Ро-Ро Туапсинского морского торгового порта обработал тестовую партию экспортного груза
В Туапсинском морском торговом порту через терминал Ро-Ро начали отгружать товары на экспорт
Ро-Ро терминал — судно для перевозки грузов на колёсной базе — ввели в эксплуатацию в Туапсинском морском торговом порту более 10 лет назад. Он осуществлял перевалку только импортных грузов, преимущественно плодоовощной продукции из Турции.
С учетом изменяющейся логистики доставки экспортно-импортных товаров комплекс стали использовать и для обратной загрузки судов экспортными товарами. Потенциальные грузы на экспорт — пакетированная мука, бутилированное подсолнечное масло и любые пищевые грузы на поддонах и в биг-бегах.
Первую тестовую партию объемом 60 тонн загрузили в порожние полуприцепы и разместили на борту судна типа Ро-Ро. Оно ушло в рейс 28 апреля 2022 года в турецкий порт Самсун. Очередной паром с экспортной продукцией отгрузили уже в начале мая.
Как писали ранее Юга.ру, в 2021 году морской торговый порт в Туапсе увеличил грузооборот до 8,7 млн тонн.