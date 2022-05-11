Комплекс Ро-Ро Туапсинского морского торгового порта обработал тестовую партию экспортного груза

В Туапсинском морском торговом порту через терминал Ро-Ро начали отгружать товары на экспорт

Ро-Ро терминал — судно для перевозки грузов на колёсной базе — ввели в эксплуатацию в Туапсинском морском торговом порту более 10 лет назад. Он осуществлял перевалку только импортных грузов, преимущественно плодоовощной продукции из Турции.

С учетом изменяющейся логистики доставки экспортно-импортных товаров комплекс стали использовать и для обратной загрузки судов экспортными товарами. Потенциальные грузы на экспорт — пакетированная мука, бутилированное подсолнечное масло и любые пищевые грузы на поддонах и в биг-бегах.