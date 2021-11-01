Через морской торговый порт в Туапсе прошло 11,8 млн тонн грузов за 2021 год
Грузооборот «Туапсинского морского торгового порта» увеличился до 11,8 млн тонн по итогам девяти месяцев 2021 года
Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за январь-сентябрь 2021 года. Грузооборот составил 11,8 млн тонн — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 6,1 млн тонн (+21%); сухих грузов — 5,7 млн тонн, это чуть меньше, чем в прошлом году.
Грузооборот черных металлов вырос на 17% и достиг 2,5 млн тонн. Положительная динамика связана с увеличением объема перевалки слябов до 2,2 млн тонн. Грузооборот горяче- и холоднокатаной стали в рулонах, стальной заготовки составил 0,3 млн тонн.
Грузооборот угля снизился до 2,2 млн тонн (-14%) в связи с ограничениями перевозок со стороны РЖД в летний период.
Снижение продемонстрировали зерновые грузы: с начала года было перевалено 0,9 млн тонн (-12%). Объем перевалки импортной плодоовощной продукции составил 0,1 млн тонн.
Объем импортных и каботажных грузов в отчетном периоде составил 0,5 млн тонн — это 4% от общего грузооборота порта. Объем экспорта за девять месяцев достиг 11,3 млн тонн.
С января по сентябрь «Туапсинский морской торговый порт» обработал 654 транспортных судна (277 сухогрузных и 377 нефтеналивных) и 81 тыс. 584 железнодорожных вагона.