Грузооборот «Туапсинского морского торгового порта» увеличился до 11,8 млн тонн по итогам девяти месяцев 2021 года

Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за январь-сентябрь 2021 года. Грузооборот составил 11,8 млн тонн — на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 6,1 млн тонн (+21%); сухих грузов — 5,7 млн тонн, это чуть меньше, чем в прошлом году.

Грузооборот черных металлов вырос на 17% и достиг 2,5 млн тонн. Положительная динамика связана с увеличением объема перевалки слябов до 2,2 млн тонн. Грузооборот горяче- и холоднокатаной стали в рулонах, стальной заготовки составил 0,3 млн тонн. Грузооборот угля снизился до 2,2 млн тонн (-14%) в связи с ограничениями перевозок со стороны РЖД в летний период. Снижение продемонстрировали зерновые грузы: с начала года было перевалено 0,9 млн тонн (-12%). Объем перевалки импортной плодоовощной продукции составил 0,1 млн тонн.

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