В Мостовском районе спасатели эвакуировали тургруппу, застрявшую за рекой. В ней было 60 детей с сопровождающими

6 мая появилась информация о том, что в Мостовском районе требуется помощь туристической группе из 75 человек. Люди застряли на берегу реки Губс из-за подъема уровня воды

Ранее Юга.ру писали, что 6 мая туристы из Москвы и Санкт-Петербурга застряли на берегу реки Губс недалеко от станицы Баракаевской. В группе было 60 детей. Перед походом туристы не стали регистрироваться у спасателей.

К месту, где находились люди, направили спасателей, но из-за высокого уровня воды в реке эвакуировать туристов сразу не удалось. Рассматривалась возможность привлечения вертолетов.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что всех туристов эвакуировали на спецтранспорте. Пострадавших среди них нет.