В Мостовском районе спасатели эвакуировали тургруппу, застрявшую за рекой. В ней было 60 детей с сопровождающими
6 мая появилась информация о том, что в Мостовском районе требуется помощь туристической группе из 75 человек. Люди застряли на берегу реки Губс из-за подъема уровня воды
Ранее Юга.ру писали, что 6 мая туристы из Москвы и Санкт-Петербурга застряли на берегу реки Губс недалеко от станицы Баракаевской. В группе было 60 детей. Перед походом туристы не стали регистрироваться у спасателей.
К месту, где находились люди, направили спасателей, но из-за высокого уровня воды в реке эвакуировать туристов сразу не удалось. Рассматривалась возможность привлечения вертолетов.
Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что всех туристов эвакуировали на спецтранспорте. Пострадавших среди них нет.
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«Людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку», — говорится в сообщении оперштаба.