В Мостовском районе спасатели эвакуировали тургруппу, застрявшую за рекой. В ней было 60 детей с сопровождающими

Краснодарский край

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  • © Влад Александров. ЮГА.ру
    © Влад Александров. ЮГА.ру

6 мая появилась информация о том, что в Мостовском районе требуется помощь туристической группе из 75 человек. Люди застряли на берегу реки Губс из-за подъема уровня воды

Ранее Юга.ру писали, что 6 мая туристы из Москвы и Санкт-Петербурга застряли на берегу реки Губс недалеко от станицы Баракаевской. В группе было 60 детей. Перед походом туристы не стали регистрироваться у спасателей.

К месту, где находились люди, направили спасателей, но из-за высокого уровня воды в реке эвакуировать туристов сразу не удалось. Рассматривалась возможность привлечения вертолетов.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что всех туристов эвакуировали на спецтранспорте. Пострадавших среди них нет.

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«Людей перевозят из станицы Баракаевской в пункт временного размещения в ДК станицы Губской, где есть врачи и горячее питание. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку», — говорится в сообщении оперштаба.

Курорты и туризм Мостовский район Спасение

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В Мостовском районе спасатели эвакуировали тургруппу, застрявшую за рекой. В ней было 60 детей с сопровождающими

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