В Мостовском районе из-за подъема воды в реке застряла группа туристов. Там находятся 75 человек, из них 60 детей
6 мая в экстренные службы поступил сигнал о помощи от туристической группы, которая отправилась в поход в Мостовском районе. Туристы приехали из Москвы и Санкт-Петербурга
В оперативном штабе Краснодарского края 6 мая сообщили, что утром спасатели в Мостовском районе получили сообщение от туристов. Они застряли на берегу реки Губс в 4 км от станицы Баракаевской из-за подъема уровня воды.
Уточняется, что группа состоит из 75 человек, среди которых 60 детей. Они приехали в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом регистрировать поход у спасателей группа не стала.
«На помощь людям выдвинулись около 20 спасателей «Кубань-СПАС», «Казак-СПАС», волонтеров, 7 единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолетами», — говорится в сообщении оперативного штаба.
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