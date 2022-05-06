В Мостовском районе из-за подъема воды в реке застряла группа туристов. Там находятся 75 человек, из них 60 детей

6 мая в экстренные службы поступил сигнал о помощи от туристической группы, которая отправилась в поход в Мостовском районе. Туристы приехали из Москвы и Санкт-Петербурга

В оперативном штабе Краснодарского края 6 мая сообщили, что утром спасатели в Мостовском районе получили сообщение от туристов. Они застряли на берегу реки Губс в 4 км от станицы Баракаевской из-за подъема уровня воды.

Уточняется, что группа состоит из 75 человек, среди которых 60 детей. Они приехали в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом регистрировать поход у спасателей группа не стала.