Спасатели эвакуировали трех туристов с горы Большой Тхач
Спасатели 27 апреля сняли с горы Большой Тхач трех туристов из Москвы
Группа туристов из Москвы находилась на горе Большой Тхач на высоте 2300 метров. Их экипировка и снаряжение не соответствовали маршруту и на третий день их палатку порвало ветром. Туристы не спали всю ночь и боялись сорваться со склона.
Тогда они обратились к спасателям. Сотрудники МЧС не смогли добраться к туристам пешком, так как это заняло бы весь световой день. Группу людей искали с воздуха на вертолете Ка-32. Их нашли и эвакуировали на базу Южного спасательного отряда МЧС в Сочи. Медицинская помощь туристам не потребовалась.
«Группа туристов была не зарегистрирована. Они не рассчитали свои силы, из-за чего оказались в форс-мажорной ситуации. Также неожиданностью для них стал значительный снежный покров и сложность маршрута», — рассказали в телеграме ЮРПСО МЧС.
Юга.ру уже рассказывали о спасении туристов. В марте спасатели нашли в горах Сочи парапланериста с переломом позвоночника. Мужчина летал в запретной зоне.