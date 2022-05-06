В Краснодаре 7 мая временно перекроют движение в центре города из-за патриотического забега

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Эстафету, которая продет в Краснодаре утром 7 мая, посвятят военной тематике

В мэрии Краснодара 6 мая сообщили, что в городе пройдет всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне». Для этого в центральной части города освободят от транспорта и перекроют несколько участков улиц:

  • проезд от Кондратенко к Постовой;
  • Пушкина от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Комсомольская от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Мира от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
  • Ленина от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Гимназическая от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Карасунская от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Горького от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Пашковская от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Длинная от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Красная до Кузнечной от Постовой;
  • Буденного от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Красноармейская от Длинной до Буденного.

Улицы начнут перекрывать с 7:00, сам забег начнется в 9:30 (после торжественного возложения цветов) перед зданием ЗСК. Ограничение проезда сохранится до окончания эстафеты (время не уточняется).

В администрации дополнили, что принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 7 до 64 лет. Для этого нужно пройти обязательную регистрацию на сайте.

По данным с сайта самого мероприятия, забег организовал ГБУ Краснодарского края «Центр развития спорта».

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара рассказали, как в городе пройдет «Бессмертный полк».

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В Краснодаре 7 мая временно перекроют движение в центре города из-за патриотического забега
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