В Краснодаре 7 мая временно перекроют движение в центре города из-за патриотического забега
Эстафету, которая продет в Краснодаре утром 7 мая, посвятят военной тематике
В мэрии Краснодара 6 мая сообщили, что в городе пройдет всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне». Для этого в центральной части города освободят от транспорта и перекроют несколько участков улиц:
- проезд от Кондратенко к Постовой;
- Пушкина от Красноармейской до Рашпилевской;
- Комсомольская от Красноармейской до Рашпилевской;
- Мира от Красноармейской до Рашпилевской;
- Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
- Ленина от Красноармейской до Рашпилевской;
- Гимназическая от Красноармейской до Рашпилевской;
- Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской;
- Карасунская от Красноармейской до Рашпилевской;
- Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской;
- Горького от Красноармейской до Рашпилевской;
- Пашковская от Красноармейской до Рашпилевской;
- Длинная от Красноармейской до Рашпилевской;
- Красная до Кузнечной от Постовой;
- Буденного от Красноармейской до Рашпилевской;
- Красноармейская от Длинной до Буденного.
Улицы начнут перекрывать с 7:00, сам забег начнется в 9:30 (после торжественного возложения цветов) перед зданием ЗСК. Ограничение проезда сохранится до окончания эстафеты (время не уточняется).
В администрации дополнили, что принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 7 до 64 лет. Для этого нужно пройти обязательную регистрацию на сайте.
По данным с сайта самого мероприятия, забег организовал ГБУ Краснодарского края «Центр развития спорта».
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара рассказали, как в городе пройдет «Бессмертный полк».