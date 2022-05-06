В Краснодаре 7 мая временно перекроют движение в центре города из-за патриотического забега

В мэрии Краснодара 6 мая сообщили, что в городе пройдет всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне». Для этого в центральной части города освободят от транспорта и перекроют несколько участков улиц:

Улицы начнут перекрывать с 7:00, сам забег начнется в 9:30 (после торжественного возложения цветов) перед зданием ЗСК. Ограничение проезда сохранится до окончания эстафеты (время не уточняется).

В администрации дополнили, что принять участие в забеге может любой желающий в возрасте от 7 до 64 лет. Для этого нужно пройти обязательную регистрацию на сайте.

По данным с сайта самого мероприятия, забег организовал ГБУ Краснодарского края «Центр развития спорта».